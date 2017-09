Valentin Eysseric e Riccardo Saponara, due trequartista per Stefano Pioli. Il primo non è ancora sceso in campo dalla gara contro la Sampdoria, a causa di un infortunio rimediato proprio nella sfida contro i blucerchiati, mentre il secondo ha assaporato la partita solamente sabato scorso, quando è stato impegnato con la Primavera della Fiorentina per settanta minuti, segnando una rete e mettendo a referto anche un assist. Adesso sono entrambi pronti, chi più chi meno, per aggiungere qualcosa alla Viola che sta prendendo forma. C'è poi anche Cyril Thereau, proprio colui che, visto il calendario con alcune partite ravvicinate, potrebbe far spazio a uno dei due rientranti, specialmente a Eysseric, maggiormente in condizione. Verrà poi il giorno di Ianis Hagi e i suoi fratelli, da far crescere con attenzione. Lo riporta l'edizione odierna di Stadio.