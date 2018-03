Sarebbe stata una Fiorentina da urlo. ViolaNews.com ha stilato la formazione viola con gli obiettivi realmente sfumati, quelli corteggiati ma non sedotti fino in fondo. Alisson della Roma in porta, Mammana dello Zenit in difesa insieme a Mascherano dell'Hebei CFFC e Lopez dell'Inter, a centrocampo Vidal del Bayern Monaco, Verratti del Paris Saint-Germain, Torreira della Sampdoria e Milinkovic-Savic della Lazio, con Praet della Sampdoria trequartista e Belotti del Torino e Martinez del Racing de Avellaneda - vicino alla firma con l'Inter - in attacco. Allenatore Di Francesco.