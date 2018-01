Pantaleo Corvino - scrive La Nazione - prova ancora a pescare dalla Francia. Il dg viola ha allacciato rapporti interessanti con alcuni club, l’ultimo in ordine di tempo è il Guingamp, per portare subito a Firenze Yannis Salibur, centrocampista classe ’91 in scadenza a giugno. Operazione che Corvino vuole fare con rapidità, per anticipare la concorrenza di West Bromwich Albion e Sevilla. Una trattativa che si potrebbe chiudere subito dopo la Befana, con la Fiorentina che prima di quella data non ha intenzione di muoversi ufficialmente.