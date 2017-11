Occhi puntati su Cyril Thereau nell'edizione odierna de La Repubblica. In quattro delle sei partite perse dalla Fiorentina in questa prima parte di campionato, Stefano Pioli ha dovuto fare a meno (o non aveva ancora a disposizione) l'attaccante francese. Inter-Fiorentina, Fiorentina-Sampdoria, Crotone-Fiorentina e Fiorentina-Roma. Con quattro indizi in mano è giusto porsi il dubbio. I viola sono "Thereau-dipendenti"? Di sicuro è un uomo al quale non si può rinunciare. Certo, ognuna di quelle partite è stata diversa dall’altra così come è evidente che non si possa ridurre tutto all’assenza del “77”. Ma è la netta sensazione che, grazie alla sua presenza, la manovra offensiva della squadra ne abbia giovato dal suo arrivo dopo le prime due giornate (perse entrambe). Non solo gol (4 dal giorno del suo arrivo), ma tanto altro. Il francese offre a Pioli soluzioni che, senza di lui, diventano impraticabili. Il gioco “alto”, per esempio. Di certo, alla ripresa del campionato, Pioli potrà di nuovo contare su Thereau.