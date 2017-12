Il primo obiettivo se n’è già andato, così come il sogno di tornare a vincere un trofeo. Se ‘Baba Natale‘ aveva aiutato a godersi il cenone, Santo Stefano – scrive l’edizione odierna del Corriere Fiorentino – ha lasciato il carbone sotto l’albero viola. Battuta da un gol di Senad Lulic e da una Lazio più forte, la Fiorentina esce dalla Tim Cup e resta soltanto con un obiettivo da rincorrere: non è una bella sensazione per chi era abituato a lottare su tre fronti almeno fino a primavera, ma tant’è. Stefano Pioli se non altro potrà ridurre il poco amato turnover e affidarsi ai fedelissimoi. Ma già sabato contro il Milan dovrà lanciare una segnale chiaro in ottica qualificazione europea.