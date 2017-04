La Fiorentina vuole aprire un nuovo ciclo e porre fine in estate ad un progetto che si fermerà insieme al mancato rinnovo di contratto dell'attuale allenatore Paulo Sousa. Nella mente della proprietà e del ds Pantaleo Corvino, c'è la volontà di voltare pagina e chiudere definitivamente con gli ultimi anni di gestione. Questo vuol dire che sia per Gonzalo Rodriguez che per Borja Valero non ci sarà la volontà di rinnovare i contratti in scadenza rispettivamente a fine anno e a giugno 2019.