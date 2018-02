In televisione la si vede con meno frequenza rispetto al passato, ma la bellissima Emanuela Folliero continua a far parlare di sè. Questa volta per una lunga intervista concessa al settimanale Sono in cui ha raccontato molti retroscena del suo passato in cui tanti sono stati gli intrecci con il mondo del calcio.



Da quella volta a 18 anni in cui finì fra le braccia di Beppe Baresi fino ad Andriy Shevchenko che perse lettarlmente la testa per lei. Passando per la fede interista e per quella notte nello stesso albergo di Pippo Inzaghi. Oggi, come allora, Emanuela si tiene in grandissima forma, la prova è data dalle foto postate su i suoi profili social. Eccola nella nostra gallery, che ne pensate?