Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il Manchester United per volare in MLS e sposare la causa dei Los Angeles Galaxy. Il fuoriclasse svedese, però, non si è dimenticato dei suoi ex compagni e ha mandato un messaggio ai Red Devils: "Voglio dire a tutti i fan che mi mancano. Mi manca giocare a Old Trafford, vedere tutte le magliette rosse, ho dei bei ricordi lì. Voglio ringraziare tutti per il supporto, per l'energia, l'adrenalina che mi avete dato. Voglio ringraziare anche i miei compagni di squadra, mi avete reso la vita facile, soprattutto nel primo anno e anche nel secondo da un altro punto di vista. Coach (Mourinho ndr), mi manchi anche tu. Stai andando bene, sai cosa devi fare per vincere, quindi non c'è alcun segreto. Spero tu vinca la finale (di FA Cup con il Chelsea ndr) e che la mentalità continui ad essere la stessa avuto l'anno scorso. Voglio solo assicurarmi che tutto sia a posto e buono, ma posso vederlo quindi non sono preoccupato".