Il Var avrebbe dovuto rappresentare una certezza in più per il nostro campionato. La tecnologia a supporto degli arbitri per eliminare i casi più discussi e soprattutto ridurre al minimo gli errori. Dai massimi organismi arbitrali è stato chiesto tempo alle squadre di Serie A, soprattutto a inizio anno, perchè "Il Var è in fase sperimentale".



Eppure, con 22 giornate di campionato alle spalle, quella che si è appena conclusa è stata la giornata più nera per gli arbitri e soprattutto per la tecnologia che non è servita a chiarire 5 casi "da moviola" e che hanno condizionato il risultato di ben 3 gare. Quali sono? Ecco gli errori imperdonabili nel nostro video.