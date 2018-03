Non una giornata da ricordare per Gabigol, cui ieri è stato annullato un gol e recapitano un cartellino rosso per doppia ammonizione. Proprio l’attaccante dell’Inter, in prestito al Santos, al termine della partita si è fermato a parlare con i giornalisti presenti.



“Avrei potuto evitare il primo cartellino giallo, cercavo di proteggere il mio compagno Rodrygo. Devo stare calmo, non succederà più. La seconda ammonizione no: ho provato a pressare i difensori, uno di loro mi ha spinto quando gli sono passato accanto e così sono andato addosso all’avversario. E’ stato un po’ ingiusto, ma è andata così. Grazie a Dio la squadra ha fatto bene e ha vinto. Non accadrà più”.