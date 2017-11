Quando segni tre gol in Champions League a vent'anni appena compiuti, è inevitabile che tutte le grandi d'Europa inizino a seguirti. Se poi certi exploit dovessero diventare l'abitudine, ecco che Dimitri Oberlin si candiderebbe ben presto a diventare il prossimo protagonista di un'asta europea. Prima di capire se iscriversi o meno, però, la Juventus continua a seguirlo da vicino per poi capire se provare a giocare d'anticipo. L'attaccante svizzero nato in Camerun, infatti, è da tempo nel mirino degli osservatori bianconeri che fin da quando il Salisburgo ha saputo acquistarlo dallo Zurigo si sono mossi sulle sue tracce.



SOTTO STRETTA OSSERVAZIONE - E pure domani in occasione di Basilea-Young Boys, la rete coordinata da Fabio Paratici e Pablo Longoria vedrà un uomo di fiducia a valutare da vicino la crescita di un attaccante che ad ogni livello ha sempre dimostrato di saper segnare tanti gol: in ambito giovanile come nelle massime divisioni di Austria e Svizzera, arrivando appunto alla Champions League. Prima o seconda punta, all'occorrenza attaccante esterno, Oberlin ha tutto il potenziale e le caratteristiche necessarie per fare breccia nel cuore della dirigenza bianconera. A fine stagione il Basilea ne riscatterà l'intero cartellino dal Salisburgo, primi sondaggi con l'entourage del giocatore e con il club sono già stati effettuati ma ogni discorso verrà rimandato a fine stagione. Nella speranza in casa Juve che quanto capitato due stagioni fa con Embolo non si trasformi in abitudine, quando il Basilea dopo una lunga serie di tira e molla finì per cedere il proprio giocatore semplicemente al miglior offerente per un affare che fin qui è servito solo alle già ricche casse del club svizzero a giudicare da un inserimento difficoltoso dello svizzero allo Schalke 04 anche prima del grave infortunio subito nella passata stagione. Due anni dopo la storia si ripete: la Juve si muove in anticipo ed anche su Oberlin ha messo gli occhi, ma se dovesse partire l'asta tutto diventerà molto più difficile.



@NicolaBalice