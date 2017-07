La Juventus potrebbe salutare Mario Lemina in estate. I bianconeri vorrebbero cedere il gabonese per una cifra vicina ai 20 milioni di euro ma, come riporta Tuttosport, le squadre interessate non hanno ancora presentato offerte vicine a quella cifra. Per questo i bianconeri potrebbero abbassare il prezzo dell'ex Marsiglia arrivando a considerare anche offerte da 15 milioni di euro. Watford e Valencia continuano a tenere d'occhio la situazione del calciatore.