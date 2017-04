Ci risiamo. Isco è un nome che va, viene, sparisce ma puntualmente ritorna quando c'è da accostarlo alla Juventus. In particolare dalla Spagna, dove hanno raccontato di un nuovo incontro con la dirigenza bianconera che - ad oggi - non c'è stato. Isco e la Juve non sono vicini, non c'è una trattativa in corso, rimane semplicemente un nome apprezzato e stimato da Marotta e Paratici ormai da diversi anni, come tantissimi altri. Ma nessun blitz è in programma fino a questo momento sul fronte Isco.



TENTATIVO PASSATO - Un tentativo da parte dei bianconeri in realtà c'è stato, la storia risale però al gennaio del 2016, un anno e mezzo fa. Contatto diretto col Real Madrid per esplorare la situazione in piena tormenta su Rafa Benitez la Juve ha mosso le sue carte senza successo, perché Florentino Perez ha alzato il muro. E ha trattenuto Isco anche nelle due sessioni di mercato successive, a conferma della volontà di blindarlo nonostante un fattore Morata che in quel momento poteva pesare in quanto grande amico del trequartista ex Malaga. All'epoca, Alvaro era bianconero; oggi non più. Ma non è questo che conta, quanto il tentativo reale ormai abbondantemente passato da parte della Juventus.



DA ALLEGRI AL RINNOVO - Chiaramente, se Isco finisse tra i cedibili del Real sarebbe naturale farci un pensiero, visto anche l'alto livello di stima da parte di Allegri nei suoi confronti. La Juve ora però non sa come giocherà il prossimo anno (non ci sono certezze su un trequartista puro come lui, tutt'altro...) e le informazioni sul futuro dello spagnolo portano a un tentativo di rinnovo del contratto da parte del Real Madrid. Quasi 6 milioni all'anno con premi sul tavolo, fino al 2022. Isco valuta, la Juve per adesso non va oltre. E forse neanche la prossima sarà davvero l'estate buona per vedere un talento così in Serie A.