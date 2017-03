Kean c'è ma non si vede. Almeno tra i convocati della Nazionale Under 17 di Emiliano Bigica. Scoppia un piccolo caso attorno alla sua posizione tra Juve e Nazionale. L'elenco dei convocati non lo vede tra i diciassette nomi già annunciati in vista della Fase Elite di qualificazione all'Europeo di categoria. Il diciottesimo nome verrà comunicato solo lunedì. Ma allo stesso tempo arriva in serata il tweet della Juve che si complimenta con Kean, Caligara e Nicolussi Caviglia (gli altri due bianconeri convocati) per la chiamata in Azzurro. Dov'è la verità? Come sempre nel mezzo: il diciottesimo nome sarebbe effettivamente quello di Kean, 'bloccato' per così dire a Vinovo dalla situazione di emergenza numerica del gruppo di Max Allegri in attacco.