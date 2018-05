La Juve rinnoverà e si rinnoverà. Anche in difesa, reparto già al centro di un totale cambiamento fin dall'addio di Leonardo Bonucci. E se sulle fasce si va verso un cambiamento pressoché totale, nel pacchetto dei centrali non ci si fermerà al solo arrivo di Mattia Caldara.Mehdi Benatia è tornato a fare gol in tutta Europa ma i passaggi a vuoto avuti in alcuni momenti chiave della stagione lasciano qualche dubbio nell'ambiente bianconero,Così anche dietro bisogna aspettarsi dei colpi, la dirigenza bianconera più o meno sottotraccia continua così a lavorare.