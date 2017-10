La Juventus continua a tenere monitorato il futuro di Emre Can. Il Liverpool ha proposto il rinnovo al centrocampista tedesco che ora sta prendendo tempo. La dirigenza bianconera è in attesa di capire come affondare il colpo se a parametro zero (in caso di mancato rinnovo) o a titolo definitivo, ma solo in caso di inserimento, secondo il Daily Mirror, di una clausola rescissoria non superiore ai 35 milioni.