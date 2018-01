: José Mourinho lo vede sempre meno nel suo Manchester United, l'ex terzino del Torino sa che difficilmente verrà liberato a gennaio ma aumenta la sua voglia di rientrare in Italia dopo l'esperienza in Premier League. Ha sempre lasciato una porta aperta al Napoli, complessa la soluzione Roma mentre per la prossima estate - a meno di sorprese per gennaio, non più previste vista la permanenza di Lichtsteiner -- Marotta e Paratici da anni stimano il terzino cresciuto nel Milan:. Ecco perché più volte hanno mosso passi per lui senza andare a fondo negli ultimi anni, ma per la prossima estate la Juve è convinta di appuntare il nome di Darmian nella propria lista.con l'addio dello svizzero, Alex Sandro sempre in ballo e Asamoah a scadenza di contratto. Darmian è ritenuto jolly ideale, per questo, il terzino della Juve del futuro può essere lui. Che accetterebbe di corsa, voglia di tornare in Italia sempre più forte. Aspettando la prossima mossa..., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com