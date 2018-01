La Juve lavora sempre sul futuro. Il che non significa provare ad anticipare le mosse in vista della prossima stagione. Ma anche, o magari soprattutto, provare ad individuare giovani e giovanissimi talenti in giro per il mondo. Uno in particolare è ormai a un passo dal club bianconero: si tratta del rumeno Radu Dragusin, difensore centrale classe 2002 di proprietà dello Sport Regal di Bucarest, club che ha Florin Raducioiu quale direttore tecnico. Capitano della Nazionale Under 16 rumena e nominato miglior giocatore nelle ultime finali nazionali Under 15, vinte proprio dal suo club, Dragusin è identificato dagli operatori di calcio giovanile come uno dei difensori di maggior prospettiva sull'intero panorama europeo: forte di testa, abile nell'impostazione di gioco, chi lo ha visto giocare lo definisce più semplicemente “fortissimo”.

LA SITUAZIONE – A Vinovo è stato a lungo in prova, prima agli ordini dell'Under 16 di Simone Barone (con tanto di amichevole pareggiata 2-2 con l'Inter) poi dell'Under 17 di Francesco Pedone (giocando contro il Milan, 4-3 per la Juve). Anche sottoleva ha confermato quanto di buono mostrato in patria, un provino superato sotto ogni punto di vista quello disputato tra dicembre e i primi giorni di gennaio. Così la macchina del mercato bianconero si è messa subito in moto: in fase avanzata la trattativa tra i club, si lavora per abbassare la pretesa dei rumeni salita per ora fino a 250 mila euro magari lavorando sui bonus. E seppure Dragusin possa arrivare solo a partire dalla prossima stagione (compirà 16 anni solo a febbraio), non c'è troppo tempo da perdere. Su di lui infatti da tempo c'è l'Atletico Madrid: lo Sport Regal è infatti un club satellite proprio dei colchoneros. Ma su Dragusin c'è soprattutto l'ombra lunga del Paris Saint Germain, pronto ad approfittare di eventuali tentennamenti della Juve. Che però sembra decisa a stringere i tempi.



@NicolaBalice