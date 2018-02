I bianconeri, per il secondo anno con il nuovo logo, cambieranno pelle oppure continueranno con lo stesso modello? I colori, senza dubbio, non si modificheranno - e come potrebbero, viene da dire - maCome riporta La Maglia Bianconera su Twitter ci sono diversi modelli al vaglio di coloro che dovranno poi prendere una decisione definitiva sulla maglia da gioco della Juve per la prossima stagione.