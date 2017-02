La Juventus cerca un club in Portogallo dove far crescere a bassi costi i giovani talenti sudamericani. Come si legge su Tuttosport, la legislazione portoghese è più favorevole a livello di mercato internazionale. Ed è proprio questo secondo aspetto che spinge la Juventus a valutare l'acquisto di un club della Primeira Liga. In Portogallo è più semplice pescare in Sud America grazie a una regolamentazione meno rigida a livello di extracomunitari (ogni club può averne sei in rosa). Facilitazioni burocratiche che permettono al Porto (e anche al Benfica) di bruciare la concorrenza sui migliori brasiliani (che addirittura non vengono considerati stranieri in quanto il Brasile è un’ex colonia) e argentini.