Tuttosport fa il punto sul dopo Buffon in casa Juventus. Szczesny sarà il titolare, così i dirigenti bianconeri stanno cercando sul mercato un altro portiere da inserire in un reparto che comprende anche Pinsoglio.

Un nome che sta prendendo quota negli ultimi giorni è quello di Antonio Mirante: 35 anni a luglio, dal 2015 gioca con il Bologna.



Non è l'unica pista battuta. Resta sempre spendibile il nome di Federico Marchetti, finito ai margini nella Lazio da oltre un anno. L'ex azzurro, 35 anni già compiuti, andrà in scadenza a giugno e potrebbe prendere in considerazione l'idea di chiudere la propria carriera in bianconero.

Altro nome che interessa è quello di Andrea Consigli, da gennaio 2015 al Sassuolo. Il portiere neroverde ha però appena rinnovato fino al 2022, occorre capire se a 31 anni abbia voglia di entrare in una nuova dimensione professionale.

Infine occorre ricordare che tornerà alla base Emil Audero dal prestito con il Venezia: l'impressione è che verrà girato a un club di serie A per giocare con continuità.