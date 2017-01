Verratti, la Juventus e il Bayern Monaco, che triangolo! Non è la prima volta che sull'asse Torino-Monaco di Baviera si sviluppano casi di mercato, sotto il segno della sfida (Vidal nel 2011), oppure dell'operazione tra i due club (ancora Vidal, 2015, o Coman).



Ricapitoliamo. Da Marco Verratti e dal suo entourage filtrano da diverso tempo spifferi circa un futuro lontano dal PSG, club con il quale il classe 1992 ha un sontuoso contratto da 7,5 milioni a stagione fino al 2021. Nel caso (difficile) in cui i francesi decidessero di privarsi del centrocampista abruzzese, in prima fila ci sarebbero proprio la Juventus, alla ricerca disperata di classe a centrocampo, dopo il vuoto lasciato da Pirlo, Vidal e Pogba, e il Bayern Monaco.



LA JUVE SOTTOVOCE - Dei bianconeri, intervistato da La Stampa, ha parlato l'agente di Verratti, Donato Di Campli, che in questi giorni ha concluso con Marotta e Paratici l'operazione Orsolini: "La Juventus mi ha chiesto come sta, ma niente altro. A Marco ci pensano un po’ tutti, il problema è portarlo via da Parigi. Lo ripeto sempre, ha rinnovato il contratto fino al 2021 e deve rispettarlo. Il problema è che Marco vuole vincere: se possibile, vuole farlo a Parigi, altrimenti vedremo cosa accadrà".



ANCELOTTI SI NASCONDE - Sul fronte Bayern, invece, parola a Carlo Ancelotti, che sembra chiudere ogni discorso: "Marco è un giocatore del PSG e rimarrà lì a lungo. Non ho parlato con lui negli ultimi tre mesi. Non c'è alcuna possibilità di averlo qui. Scordiamocelo". E Di Campli, cosa dice del Bayern? "Che Ancelotti straveda per Marco non ci sono dubbi, ma io non ho ricevuto chiamate e offerte, altrimenti l’avrei detto al Paris Saint-Germain".



CHI HA L'ASSO NELLA MANICA? - Verratti, Juve e Bayern, con il PSG come cliente diifficile, forse troppo: per ora qualcuno sta giocando a carte coperte, vedremo in estate di chi si tratta, senza trascurare l'Inter. Per ora i nerazzurri osservano, ma potrebbero essere i più seri candidati ad affondare il colpo decisivo.