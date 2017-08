La Juve ci riprova per Emre Can. Definire bloccati Matuidi e N'Zonzi è forse eccessivo, ma la dirigenza bianconera in questi due casi sa cosa serva per completare le operazioni avendo ormai accordo totale col giocatore e ben chiare le richieste del club per agevolare la cessione. Ma non li ritiene esattamente delle prime scelte, quantomeno per quel che riguarda la portata delle operazioni: continuano quindi Marotta e Paratici a cercare dei profili di maggior prospettiva, che possano da un punto di vista tecnico accontentare le richieste di Allegri ed esaudire i parametri della società. Emre Can, ad esempio, metteva tutti d'accordo. Tutti, tranne Jurgen Klopp e il suo Liverpool. Ma col passare dei giorni, quel rinnovo proposto e riproposto ad Emre Can non ha ancora portato il club inglese ad incassare lo sperato sì: così, con il centrocampista che rimane in scadenza di contratto, i segnali lanciati dall'entourage del giocatore alla Juve stanno spingendo i bianconeri a preparare un nuovo assalto nonostante le resistenze del Liverpool.

OFFERTA PRONTA – Lallana si è infortunato e resterà fuori fino ad ottobre, il mercato in entrata non si sblocca: queste sono due delle motivazioni che stanno portando Klopp a non voler cedere Emre Can, continuando a ritenerlo incedibile nonostante la volontà di provare una nuova esperienza da parte del giocatore al massimo a partire dalla prossima estate. Anzi, in casa Liverpool resta alta la fiducia a proposito di un rinnovo da poter eventualmente firmare anche a stagione in corso. Segnali che stridono con quelli lanciati alla Juve da chi cura gli interessi del giocatore, per dei contatti continui che porteranno il club bianconero a presentare a stretto giro di posta una nuova offerta concreta: 25 milioni più bonus, per far vacillare le convinzioni del Liverpool e convincere Klopp almeno ad aprire una trattativa. Non sarà facile, ma la Juve ci riprova.



@NicolaBalice