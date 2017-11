120 anni fa un gruppo di ragazzi cominciava a correre insieme per iniziare una grandissima STORIA! Proprio come noi oggi, emozionate di far parte di una società così importante! Tanti Auguri Vecchia Signora! #120Juve Un post condiviso da Martina Rosucci (@martinarosucci) in data: 1 Nov 2017 alle ore 07:44 PDT

La Juventus compie 120 anni e non sono solo i calciatori (attuali ed ex) a fare gli auguri alla Vecchia Signora. Una delle stelle delle calciatrici bianconere, Martina Rosucci, ha inviato il suo personale messaggio al club tramite il suo profilo Instagram: “120 anni fa un gruppo di ragazzi cominciava a correre insieme per iniziare una grandissima STORIA!", scrive la calciatrice della Nazionale italiana: "Proprio come noi oggi, emozionate di far parte di una società così importante!”.