La Juventus arriva alla sosta per le nazionali con un solo punto di svantaggio rispetto al Napoli capolista. Tuttavia non è solo la classifica a sorridere ai bianconeri ma anche le statistiche degli ultimi anni, in linea con quelle di questa stagione. La Juve ha un punto in più rispetto alla passata stagione e 31 sono i punti che la Juve aveva dopo 12 giornate anche nella stagione 14/15,13/14 (quella poi culminata con i 102 punti da record di Antonio Conte) e 12/13. Di più, la Juventus della leggenda, non aveva mai fatto: semmai di meno, come nell’anno del primo scudetto di Conte e nel secondo anno della gestione Allegri (18 punti), quello della clamorosa rimonta.