La Juventus dice si all’acquisto di Hector ma i bianconeri non faranno follie per l’acquisto del terzino tedesco. Stando a quanto riporta Tuttosport Marotta non ha intenzione di investire più di 15/20 milioni per acquistare il calciatore in estate. Hector, sotto contratto con un Colonia in piena crisi e a rischio retrocessione, è cercato anche da Liverpool e Bayern Monaco.