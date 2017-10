Non sarà un mercato invernale di rinforzi 'alla Rincon' per la Juventus che sta nascendo. La dirigenza bianconera, infatti, ha scelto di non andare a investire su operazioni che poi non si rivelano utili nei mesi e anni seguenti: ecco perché Lirola a gennaio rimarrà al Sassuolo, perché non ci saranno operazioni a centrocampo se non provare ad anticipare l'arrivo di Emre Can (difficilissimo) o non si punterà su giocatori che non convincono a fondo, come André Gomes.