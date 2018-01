Avanti col 4-3-3. In stagione, sicuramente. Ma anche in futuro. Non che il sistema di gioco sia un dogma in casa Juve, anno dopo anno Max Allegri sta dimostrando come poi conti solo il campo e gli equilibri poi variano di volta in volta. Per impostare però anche il mercato è necessario sapere su quali basi tattiche dover lavorare per capire come e dove operare, poi in corso d'opera tutto può sempre cambiare come capitato ad esempio anche in questa stagione: mercato incentrato sulla conferma di un 4-2-3-1 difficile da sostenere e poi accantonato strada facendo. A gennaio inoltrato, quando il lavoro di Marotta e Paratici entra nel vivo ma in ottica stagione successiva, la decisione sembra essere quella di insistere col 4-3-3 appunto. Quindi, in attesa di capire chi possa magari prendere la via d'uscita, difficilmente potrà bastare il super colpo Emre Can, ormai in pugno alla Juve. Il primo posto nella lista tra gli obiettivi per il secondo colpo per il centrocampo del futuro ad oggi ha un nome ed un cognome: Bryan Cristante.

LA SITUAZIONE – Con 4 milioni l'Atalanta lo riscatterà dal Benfica, l'asta nel frattempo è già partita per il centrocampista rivelazione di questa stagione. Lo seguono Inter, Napoli, Roma. Ma è la Juve ad essere da tempo in pole position, in attesa com'è da tempo di affondare il colpo ma forte di ottimi rapporti sia con l'Atalanta che con l'agente di Cristante, Giuseppe Riso. Determinante in questa fase d'attesa proprio la questione tattica futura, ora delineata o quasi. E con Cristante che nel frattempo ha continuato a convincere sempre più ad ogni livello, ora la Juve è pronta a fare sul serio: alta la richiesta dell'Atalanta, vicina ai 30 milioni. Sul prezzo si tratterà, sicuramente fino a giugno resterà a Bergamo. Ma la Juve ha deciso e lo vuole, batterla non sarà facile.



