La Juventus si prepara a chiudere il colpo Federico Bernardeschi, sarà lui il primo acquisto importante della formazione bianconera in vista della prossima stagione, ma il duo dirigenziale composto da Beppe Marotta e Fabio Paratici ha nella propria agenda anche un rinforzo importante in mezzo al campo. E in questo caso, il profilo di Blaise Matuidi è quello che più soddisfa tutte le parti in causa.



LA JUVE HA SCELTO - Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, fra i vari, N'Zonzi, Emre Can e Fabinho la Juventus ha scelto il francese Mantuidi come obiettivo primario per il centrocampo. Il centrocampista costa meno di tutti gli altri, complice un contratto in scadenza nel 2018, e ha già espresso il suo gradimento al trasferimento a Torino.



VERTICE CON RAIOLA, VA CONVINTO IL PSG - Nei prossimi giorni è previsto un vertice con Mino Raiola, che si sta occupando del suo trasferimento, per provare a trovare la giusta chiave e sbloccare la trattativa con il club parigino. I rapporti con la Juve non sono buoni e il presidente Al Khelaifi sta facendo muro. Il costo di 15 milioni di euro è però accessibile e se la Juventus spingesse anche oltre quella cifra l'affare si farà.