Riccardo Orsolini, attaccante di proprietà della Juventus in prestito all'Atalanta, potrebbe trovare casa altrove in questo mercato di gennaio, nonostante la smentita di Beppe Marotta. Secondo quanto riportato da GianlucadiMarzio.com, infatti, è previsto per domani un incontro tra i bianconeri e il Bologna per parlare del giovane e talentuoso centravanti classe '97. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Il cambio di maglia potrebbe essere necessario per trovare spazio con maggiore regolarità rispetto a quanto accaduto alla corte di Gian Piero Gasperini.