Una cena, per capirne di più. Per informarsi e, forse, per pianificare. Venerdì sera Fabio Paratici ha incontrato a cena, in un ristorante di Pescara, Donato di Campli, agente di Marco Verratti. Nel menù, manco a dirlo, il futuro del centrocampista classe 1992, che proprio a Pescara e nel Pescara è cresciuto e diventato grande, un Verratti che ha tanta voglia di lasciare Parigi, nonostante un contratto con il Paris Saint-Germain in scadenza nel 2021. In Francia il nazionale azzurro non si sente apprezzato e stimato dalla stampa, dalla Francia vorrebbe prendere un aereo per una nuova meta, per iniziare un nuovo progetto. La Juve, squadra per la quale faceva il tifo da bambino, è nei suoi pensieri, ma per la Juve gli ostacoli sono molteplici. I costi dell'affare, tra cartellino e ingaggio abbondantemente sopra i 100 milioni di euro, e la concorrenza, con Bayern Monaco e Barcellona su tutte.



NON SOLO VERRATTI - Insomma un affare molto complicato, al momento di difficile realizzazione. Con Di Campli Paratici ha avuto la possibilità di parlare anche di Mamadou Coulibaly, centrocampista senegalese classe 1999 lanciato in prima squadra con una certa continuità da Zeman. Anche in questo caso non mancano le pretendenti, la Juve valuta la possibilità di bloccarlo e lasciarlo a Pescara in prestito, per continuare il suo percorso di crescita.