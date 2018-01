La Juventus e la Sampdoria tornano a riallacciare i rapporti dopo un'estate compromessa dal mancato acquisto di Patrick Schick. Il direttore generale dei bianconeri Beppe Marotta insieme al direttore sportivo Fabio Paratici hanno sfruttato gli impegni milanesi della Lega Calcio per incontrare questa sera in un noto hotel del capoluogo lombardo i vertici del club blucerchiato con presenti sia il presidente Massimo Ferrero che il direttore sportivo Carlo Osti.



INCONTRO PER SANARE I RAPPORTI - L'incontro è stato fortemente voluto da entrambe le società i cui rapporti, da ques'estate, non erano più eccelsi. L'affare Schick, prima sottoscritto con tanto di firme sui contratti e visite mediche completate, e poi fatto saltare dalla Juventus per i problemi cardiaci dell'attaccante ceco, avevano allontanato due società storicamente molto vicine. L'incontro milanese è servito principalmente a riavvicinare le parti, aprire nuovi dialoghi e, ovviamente, parlare anche di mercato.



E PARLARE DI MERCATO - Il giocatore più in mostra in questa stagione in maglia blucerchiata è sicuramente Lucas Torreira. Il centrocampista classe '96 sta incantando alla corte di Marco Giampaolo ma la Juventus, che sta trattando con grande forza Bryan Cristante, non è al momento convinta nell'affondare il colpo per l'uruguaiano. Discorso diverso, invece, per Dennis Praet. L'ex Anderlecht si sta finalmente affermando in Serie A ed era seguito da tempo dai bianconeri. Ad oggi è solo un'idea, ma non è l'unica perchè ai blucerchiati piace Alberto Cerri (attualmente in prestito dalla Juve al Perugia) e c'è anche la possibilità di operazioni in sinergia fra i due club per l'acquisto di giovani di grande prospettiva provenienti da campionati esteri. Idee, prospettive. Juve e Samp sono tornate a parlarsi.