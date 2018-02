"Emre Can non mi ha ancora detto niente, né che andrà alla Juventus o che ha accordi con altri club...". Cauto e di poche parole, Jurgen Klopp ha scelto di cambiare subito argomento alla domanda sul centrocampista del suo Liverpool che si è promesso alla Juve per la prossima stagione. Eppure, quella del manager tedesco è una piccola e comprensibile 'bugia' di mercato: l'entourage di Emre Can infatti ha ampiamente avvisato il Liverpool a proposito della trattativa con la Juventus, Klopp sa bene che la decisione è orientata sui bianconeri ma resta silenzioso in pubblico perché spera nella marcia indietro. Cosa sta davvero succedendo?



FIRMA IN FRETTA - Da inizio gennaio, la Juve ha inviato ai legali di Emre Can il potenziale contratto da firmare a parametro zero in qualsiasi momento: quattro anno più uno di opzione, 5 milioni all'anno per il tedesco classe '94 e il suo via libera in arrivo. Marotta e Paratici hanno fretta, vogliono la firma e l'ufficialità prima possibile per evitare beffe, Emre da tempo ha dato la sua parola alla Juve ma senza nero su bianco c'è sempre un margine di rischio per i giocatori a scadenza. Ecco perché Klopp parla così e dentro di sé spera, ma la Juve è tranquilla e fiduciosa sul fronte Emre Can, capisce anche la sua volontà di non rompere subito col Liverpool... che intanto continua a insistere per rinnovare. Ad oggi, scenario improbabile. Perché dal tedesco l'avviso sulla Juve è arrivato, eccome. Ora servono le firme. E il pressing è altissimo: da un momento all'altro, si aspetta il via libera per l'annuncio di Emre Can in bianconero dopo una trattativa durata più di un anno.