". Lo dice, palesando al tempo stesso una debolezza e un punto di forza dei bianconeri rispetto al club più titolato d'Europa., prima con Lippi e Capello, poi con Allegri, hanno permesso ai bianconeri di avere sempre la meglio sui Blancos nel doppio confronto a eliminazione diretta in Champions.. Perché organizzazione e tattica vanno bene fino a un certo punto, poi subentrano altri fattori, ancor più determinanti per vincere titoli a livello internazionale.: a Torino, ogni anno l'obiettivo numero uno, dichiarato, è lo scudetto., condiviso al 100% da Andrea Agnelli e Beppe Marotta. E' la filosofia che, al contempo, rappresenta un limite a livello internazionale.: in pole position c'è. Non c'è spazio per un allenatore alla Guardiola, non c'è la volontà di pensare il calcio come lo pensano a Madrid (o al Barcellona, al Manchester United, al Bayern Monaco, nel Milan di Berlusconi).