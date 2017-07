Lo sprint è appena iniziato. Facundo Colidio è un obiettivo della Juventus che guarda sempre al futuro, vi abbiamo raccontato questa idea dal Boca Juniors per l'attaccante classe 2000 argentino considerato il nuovo Carlitos Tevez in patria. Un talento puro su cui la Juve ha messo le mani, senza aver ancora chiuso l'operazione: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, un nuovo contatto con il Boca è già fissato per settimana prossima. E la dirigenza bianconera vuole accelerare per il sorpasso definitivo al Manchester City che si sta materializzando in queste ore.



FACUNDO DICE SI - Intanto, dal giocatore e dalla sua famiglia è arrivata massima apertura sull'opportunità di questa trattativa con l'Italia nel destino. Mai scontato quando si tratta con giocatori dal Sudamerica, adesso il dialogo si fa intenso e bisognerà anche definire le cifre dell'operazione. La Juve vuole Colidio, un altro millennial per programmare al meglio.