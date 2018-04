La Juve pensa a Kovacic. Kovacic pensa alla Juve. Anno dopo anno, le manovre dei bianconeri si incrociano con le ambizioni del centrocampista croato. Ed ora ci risiamo. Ancora prima di approdare a Milano sponda nerazzurra, infatti, Mateo Kovacic è stato uno di quei talenti capaci di stregare Fabio Paratici: per un motivo o per l'altro, però, i tempi non sono mai stati maturi per completare un'operazione del genere. Ma la storia del mercato juventino nell'era Agnelli-Marotta-Paratici ha insegnato come ci possa essere sempre tempo e modo di ravvivare piste apparentemente morte e sepolte. Così in questi giorni il profilo del croato è tornato prepotentemente d'attualità.



DOPO PJANIC – Uno dei motivi che avevano portato la Juve a inseguire giocatori diversi è rappresentato dal ruolo chiave che è riuscito a ritagliarsi Miralem Pjanic nel progetto bianconero. Leader tecnico ed emotivo, uno di quei giocatori della nuova generazione juventina capace di calarsi nel migliore dei modi nella mentalità vincente del club. Ma ora che l'assalto del Paris Saint Germain sta prendendo forma con un affondo da circa 8 milioni netti a stagione per il giocatore, aspettando primi passi anche tra club ecco che la Juve non può fare altro che tornare a studiare un piano di riserva. E con l'entourage di Kovacic che nuovamente è tornato a bussare alla porta di vari top club a livello internazionale, anche la Juve ha riaperto il vecchio file. Mai uscito dai radar, in casa Juve rimane la convinzione che Kovacic possa essere il profilo giusto nel caso in cui Pjanic dovesse realmente lasciare Torino: un'operazione tutt'altro che impossibile, considerando come l'ex Inter spinga per una nuova avventura dove poter trovare spazio e un ruolo da protagonista. Costosa, perché il Real è si un club amico ma che non fa sconti né regali a nessuno, ma realizzabile. Anche di questo si è quindi parlato in queste ore a Madrid così come negli scorsi giorni tra le dirigenze di Juve e Real. Tra sogni e obiettivi, quella di Kovacic potrebbe all'improvviso diventare l'occasione giusta per dare il via alla nuova Juve.



@NicolaBalice