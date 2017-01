Morata in entrata, Pjanic e Mandzukic in uscita. Non è fantacalcio ma, secondo quanto riporta il QS, si tratta di una possibilità concreta. La nostalgia dello spagnolo potrebbe infatti convincere Marotta (che ieri ha comunque smentito il ritorno dell’attaccante) a cedere Mandzukic in Cina per riportare a Torino lo spagnolo. Un’eventualità al momento difficile, se non impossibile, così come la vociferata partenza di Pjanic direzione Arsenal. I Gunners hanno bisogno di un nuovo centrocampista al posto dell’infortunato Cazorla, ma il bosniaco non si muoverà da Torino.