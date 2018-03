La Juventus non molla Emre Can e, nonostante le parole del giocatore, che ha confermato come il suo agente abbia bloccato tutte le trattative, rimane positiva sull'esito della trattativa. La concorrenza, come riporta Tuttosport, non manca, ma i dirigenti bianconeri sono convinti di aver fatto tutto il possibile per chiudere l'affare a parametro zero.