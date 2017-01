Come anticipato in esclusiva da calciomercato.com e ilbianconero.com, anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha confermato quale possa essere stato il motivo fondante della rottura tra Patrice Evra e la Juve: l'esclusione del francese dalla lista Champions. Al termine della prestazione negativa di Doha, in cui Suso ha letteralmente fatto impazzire il francese, la dirigenza bianconera e Max Allegri si sono probabilmente accorti della definitiva fase discendente che sta attraversando la carriera del terzino ex Manchester United. Quest'ultimo, tuttavia, sentendosi escluso dal progetto e non potendo più partecipare alla massima competizione europea, ha chiesto la cessione immediata alla società.