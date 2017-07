Archiviata la questione Bonucci, la Juventus torna a concentrarsi sul mercato in entrata, pronta a regalare altri colpi ai suoi tifosi dopo Douglas Costa. In attesa degli esiti degli esami supplementari a cui si è sottoposto Schick, che arriveranno all'inizio della prossima settimana, Beppe Marotta e Fabio Paratici accoglieranno Szczesny, proveranno l'affondo finale per Bernardeschi e insisteranno per un nuovo centrocampista. Senza dimenticarsi dei terzini.



DE SCIGLIO E CANCELO - L'addio di Dani Alves ha creato un vuoto sulla fascia destra che ancora non è stato colmato. Al momento, Massimiliano Allegri può contare sul solo Lichtsteiner e si aspetta di avere presto dei rinforzi. Passato qualche giorno dall'affare Bonucci, l'asse Torino-Milano tornerà caldo per Mattia De Sciglio. I contatti col suo agente, Giovanni Branchini, nelle ultime settimane sono stati frequenti anche per Douglas Costa e continueranno nei prossimi giorni, con l'intenzione di arrivare a una chiusura in tempi brevi.



PRIMO CONTATTO - De Sciglio, ma non solo. Oltre al jolly classe '92, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, la Juve anche altri profili. Su tutti, Joao Cancelo. I rapporti tra i bianconeri e il Valencia sono ottimi, come dimostrano gli affari Zaza e Neto, trasferitosi in Spagna in questa sessione di mercato. Nei giorni scorsi, a Milano, i dirigenti bianconeri hanno avuto un incontro con Vincenzo Morabito, agente molto vicino alle vicende di casa Valencia, per cominciare a prendere le prime informazioni sul portoghese, in grado di giocare - come Dani Alves lo scorso anno - anche in posizione avanzata. La Juve guarda al futuro. E prepara i colpi per far dimenticare ai suoi tifosi un addio doloroso come quello di Bonucci.



