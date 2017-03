La Juventus studia il grande colpo di mercato in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino il centrocampista offensivo del Paris Saint Germain, Angel Di Maria. In vista della prossima estate, tuttavia, sarà necessario sfruttare al massimo il budget aggiuntivo che arriverà dai premi della Champions League e, in quest'ottica, sarà fondamentale battere il Barcellona per approdare nelle semifinali del torneo.



OLTRE QUOTA 100 MILIONI - La coppia mercato formata da Beppe Marotta e dal ds Fabio Paratici sono pronti a fruttare, ancora una volta, i bonus che la Champions League consegna ai propri club suddivisi per vittorie, turno di qualificazione e market pool. Ancora una volta è proprio la terza voce a far gioire la società bianconera che è già arrivata a quota 88 milioni garantiti ma che, battendo il Barcellona e approdando in semifinale, lieviterebbe fino a oltre 100 milioni. Una cifra incredibile e basata principalmente sull'esclusione delle altre italiane dalla competizione e che fa incassare l'intera quota del market pool proprio alla Juventus.



DI MARIA IL SOGNO - L'estate scorsa, con un budget garantito dalla Champions League di "soli 78 milioni", la Juventus si era garantita, secondo Tuttosport, la possibilità di pagare al Napoli la clausola rescissoria di Gonzalo Higuain. Con un incasso ancora più alto arrivare ad Angel Di Maria non sarà un problema sebbene i rapporti con il PSG siano ancora ai minimi storici. Il valore del suo cartellino supera quota 50 milioni, ma è l'ingaggio, da oltre 10 milioni annui, lo scoglio maggiore da superare. La Juventus, però, vuole inserire nella propria rosa un giocatore duttile, capaca di giocare sia da esterno d'attacco che da mezzala, ma dal talento assoluto e dalla capacità di risolvere le partite da solo. Un colpo da sogno, ma prima servirà l'impresa soltanto sfiorata dallo stesso Di Maria. Eliminare il Barcellona e passare all'incasso dalla Uefa.