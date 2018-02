È il big match della 26esima giornata di Premier League, in programma per oggi alle 17.30: è la sfida tra Liverpool e Tottenham, che mette di fronte due squadre in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e separate da appena due punti in classifica. Una partita speciale non solo per la squadra di Jurgen Klopp e quella di Mauricio Pochettino, ma anche per la Juventus, spettatrice molto interessata dell'incontro.



CHAMPIONS E MERCATO - Come scrive Tuttosport, nella tribuna di Anfield questo pomeriggio ci sarà anche un collaboratore di Massimiliano Allegri. Il suo obiettivo? Prendere appunti sugli Spurs, avversari tra meno di dieci giorni nell'andata degli ottavi di finale di Champions, ma anche su Emre Can, centrocampista dei reds da tempo nel mirino dei bianconeri. Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno fatto arrivare da tempo la loro offerta all'entourage del tedesco - in scadenza di contratto a giugno - e aspettano fiduciosi la firma del contratto. Tra Champions e mercato, la Juve "spia" Liverpool-Tottenham.