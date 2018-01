Prima Pellegri e poi Han. O prima Han e poi Pellegri. Questione di dettagli da limare e di tempistiche. Dopo l'incontro di ieri con il Genoa e delle scorse ore con l'entourage del giocatore classe 2001, ora in corso il tanto atteso e a più riprese rimandato summit tra la dirigenza bianconera e quella del Cagliari. In presenza anche del presidente sardo Tommaso Giulini, determinato a far fruttare al massimo la cessione del gioiellino nordcoreano: la richiesta rimane ancora attorno ai 20 milioni, cifra da abbattere il più possibile con l'inserimento del cartellino di Alberto Cerri cui affiancare un conguaglio. Juve-Cagliari si gioca in questo momento con questi calciatori in campo, attualmente esclusa dalla trattativa il profilo di Nicolò Barella di cui si riparlerà eventualmente in futuro.

Seguono aggiornamenti



, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com