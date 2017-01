Non c'è fronte di mercato della Juve sul quale il tempo non rischi di trasformarsi in arma a doppio taglio. Proseguono i contatti anche con l'entourage di Mahmoud Dahoud, ma in attesa che si attivi la clausola rescissoria da poco più di 10 milioni, ecco che sul giocatore aumenta il forcing anche di Liverpool e Milan. Con il Borussia Moncengladbach ormai pronto ad ascoltare la miglior offerta possibile in assenza di rinnovo.