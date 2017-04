La Juventus pianifica già il futuro e per farlo guarda anche in casa del Palermo dove in questa stagione non sta funzionando praticamente niente. I bianconeri, che dovrebbero assumere Dario Baccin come responsabile del settore giovanile per la prossima stagione, hanno messo gli occhi sia su Simone Lo Faso che su Giuseppe Pezzella. Entrambi hanno già esordito in Serie A in questa stagione con la maglia rosanero.