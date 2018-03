Un colpo nel reparto degli esterni difensivi per sostituire sia Lichtsteiner che Kwadwo Asamoah, entrambi in scadenza e per cui non arriverà il rinnovo. Secondo Tuttosport la Juventus ha messo nel mirino due "occasioni" in casa Paris Saint Germain dove nè il belga Thomas Meunier, nè il francese Layvin Kurzawa stanno più trovando spazio con continuità e in estate potrebbero chiedere la cessione.