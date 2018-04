Che Sergej Milinkovic Savic piaccia alla Juve non è un mistero. Ma fin qui il suo nome è sempre rimasto all'interno della categoria dei “sogni impossibili”. Non per una questione di prezzo o di concorrenza, quanto per quei (non) rapporti in essere tra la dirigenza bianconera e quella biancoceleste, in particolar modo tra Beppe Marotta e Claudio Lotito. In un momento come questo dove in casa Juve ci si appresta a vivere un'estate all'insegna del rinnovamento, tutto può succedere. E in attesa che Emre Can sciolga le proprie riserve, aspettando di capire quali assalti da fuori potranno trasformarsi nelle cessioni eccellenti, ecco che immaginare un super colpo è necessario ancor più che possibile. In tal senso, l'operazione Milinkovic Savic è pronta ad uscire dalla categoria dei “sogni impossibili” per rientrare in quella degli “obiettivi”. Difficile, difficilissimo. Ma la Juve è pronta a fare sul serio.

IL MURO – I contatti con Mateja Kezman, l'agente di Milinkovic Savic, non rappresentano una novità. L'entourage del giocatore si è sempre, e sempre di più, dimostrato favorevole ad un'eventuale avventura in bianconero del talento serbo. Con la consapevolezza di avere il gradimento del protagonista principale, dal fronte juventino ci si sta muovendo in direzione della Lazio. In tal senso si sta sviluppando il lavoro di Marotta e Paratici con il ds biancoceleste Igli Tare: parallelamente ai sondaggi per capire se poter puntare su Simone Inzaghi nel caso in cui poi Max Allegri dovesse lasciare la panchina bianconera, l'obiettivo unico rimane quello di capire se patron Lotito sia pronto ad aprire la porta anche alla Juve. Pur sapendo che serviranno dagli 80 milioni in su per portarlo via dalla capitale: quello sarà un passaggio successivo, la fantasia alla Juve non manca per riuscire a mettersi nelle condizioni di poter effettuare uno o più acquisti anche particolarmente costosi in vista della rifondazione estiva. Un colpo alla volta si proverà quindi ad abbattere il muro Lotito. Se dovessero aprirsi spiragli per una trattativa anche con i bianconeri, la Juve non si farà trovare impreparata. Anzi, il piano per Milinkovic Savic potrebbe trasformarsi in quello più ambizioso dell'estate.



@NicolaBalice