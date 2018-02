La Juventus è pronta a sbarcare su Netflix. La serie TV "Prima squadra" prende il via con i primi tre episodi il prossimo venerdì 16 febbraio in 190 Paesi, mentre la seconda parte sarà disponibile in estate. Le telecamere del celebre sito di streaming statunitense sono sbarcate in casa bianconera e hanno raccontato momenti di vita quotidiana in una stagione fondamentale per la Vecchia Signora, vogliosa di conquistare il settimo scudetto consecutivo e di confermarsi ai vertici in Europa.



DA BUFFON A DEL PIERO - Tanti i protagonisti chiamati in causa nel corso della serie. Da Giorgio Chiellini, che parla della vittoria come "un'ossessione positiva" ad Alessandro Del Piero, che racconta come faccia "malissimo" perdere in finale di Champions League. E poi "la mentalità vincente" di Claudio Marchisio, "imparare con umiltà" alla Gonzalo Higuain e il "nulla di eterno" raccontato da Gianluigi Buffon.



Godetevi il primo trailer della serie, da non perdere: