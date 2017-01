Nella statistica riguardante i gol subiti in stagione dalla Juventus, c'è un dato allarmante: dei 19 gol subiti in totale (pochi, considerando che i bianconeri sono impegnati su tre fronti e che hanno anche disputato la finale di Supercoppa di Doha), ben dieci sono stati incassati nell'ultima mezz'ora di gioco. Come riporta Tuttosport, infatti, i bianconeri subiscono pochissimi nel primo tempo (soltanto 7 gol incassati in totale), mentre sbandano nella seconda frazione dove, in almeno due circostanze come nella gara di San Siro contro l'Inter e nell'impegno casalingo contro il Lione, si sono fatti anche rimontare. C'è da chiedersi, quindi, se si tratta di semplice stanchezza o di superficialità: per rispondere al quesito, Tuttosport ha interpellato uno psicologo italiano del Mental Training, ovvero Umberto Longoni, secondo il quale "quando si è in vantaggio, il nostro inconscio ci induce spesso a pensare che sia scontata la vittoria: in quel momento, gli avversari avvertono la nostra distrazione ed acquisiscono coraggio". Chissà che alla Juventus non accada proprio questo nei finali di partita.