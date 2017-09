La única batalla perdida es la que abandonas , persevera y triunfarás. pic.twitter.com/e4fpP3Q2Iq — Iker San Vicente (@iker5sanvii) 19 settembre 2017

Il mercato di gennaio è lontano, ma le squadre cominciano già a programmare le loro mosse per il futuro. La, per esempio, è al lavoro per trovare un ulteriore rinforzo sulla fascia destra dove, complici gli infortuni di De Sciglio e Howedes, resta a disposizione - per il campionato - il solo Lichtsteiner. Oltre a quello per un terzino, poi, i bianconeri potrebbero fare un altro investimento in difesa, per un, il difensore di proprietà dell'e lo sta facendo allenare lontano dai propri compagni di squadra. San Vicente è finito nel mirino di Beppe Marotta e Fabio Paratici, come riporta il quotidiano catalano Sport, che stanno seguendo il giocatore e vogliono- che è da tempo sulle sue tracce -(a 16 anni è già alto un metro e 88 centimentri)sono i punti forti di San Vicente. Complice anche il forte interessamento del Barcellona, queste caratteristiche lo avvicinano a Gerard, uno che della fisicità unita alla capacità di giocare il pallone ha fatto il suo biglietto da visita. Col classe '87, il centrale dell'Osasuna condivide anche una: "- si legge nel suo ultimo tweet - , persevera e avrai successo". Parole importanti, per farsi forza in un momento in cui la sua finora breve carriera ha subito un brusco stop. Ma@marcodemi90